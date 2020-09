Quarantäne nach privater Feier für 1700 Personen

10 Schulen sind betroffen

Eine private Party stürzt nun auch die Stadt Bielefeld ins Chaos.

Es kommt zu einem größeren Corona-Ausbruch. Betroffen sind 1200 Schüler und Lehrer. Auch das Testzentrum ist überlastet.

Ganze Klassen an zehn Schulen sind unter Quarantäne gestellt. Ausgangspunkt ist wieder eine größere Familienfeier aus der vergangenen Woche. Nach Angaben der Stadt Bielefeld müssen 1200 Schüler und Lehrer wegen einer privaten Feier in Quarantäne. Dazu kommen aktuell auch noch mehr als 560 Menschen, die in Quarantäne sind. Dieser Anstieg der Fallzahlen sorgte auch heute für großen Andrang an einer städtischen Drive-In-Teststation. Es entstehen langen Autoschlangen vor dem Testcenter. Die Stadt bat die Bürger deshalb darum, die Station nicht mehr anzufahren, da es Probleme im Straßenverkehr gibt. Das Gesundheitsamt ist noch immer damit beschäftigt, alle Kontaktpersonen der Gäste zu ermitteln.



Für private Feiern gibt es noch keine Vorschriften, aber Empfehlungen.



Dazu werden aber heute neue Vorgaben der Bundesregierung erwartet.