Rassismus in der Eisdiele

Mörchen Eisdiele soll Rassistisch sein, ihr spinnt doch!

Post an den Eisdielen-Inhaber Dirk Hermanski

vom interkulturellen Solidaritätszentrums Essen.



Ihm wird zu einem vorgeworfen das der Name seiner

Eisdiele „Mörchens Eis“ Rassistisch sei

und auch zwei Eisbecher mit rassistischem Namen zu verkaufen.

Damit hat es Mörchen Eis in die Presse und das Fernsehen

in ganz Deutschland geschafft.



Aber nicht durch das beste Eis, was sie in Essen verkaufen, man muss sich wegen dem Namen rechtfertigen. Dieser geht auf die Inhaberin zurück.

Frau Mohren, die liebevoll immer Mörchen genannt wurde.

Ein weiterer Stein des Anstoßes sind zwei Eisbecher mit den Namen „Mohren-Kuller“ und „Mohren-Birne“. Die hauseigenen Eisspezialitäten bestehen einmal aus zwei riesigen Kugeln Schoko- und Vanille-Eis überzogen mit einer Schokoladenglasur. Im zweiten Fall geht es um eine Birne die ebenfalls mit Schokolade überzogen und mit Vanille-Eis umrahmt wird.

Einem Unbekannten hat die Namenswahl jedoch gar nicht gefallen und die Anzeige veranlasst.

Die Eisdiele hat reagiert und will die beiden Eissorten umbenennen.

Sonst haben wir wohl keine Probleme in Deutschland?

Was soll den aus den Armen Leuten werden, die Mohr, Mohren oder Neger heißen?

Ausweisen oder umbenennen?

Lasst mal die Kirche im Dorf.

Ich kaufe auch weiter Negerküsse, auch wenn mir der Verkäufer dann Schaumküsse gibt.

Wenn wir jetzt auf jedes Wort achten müssen, sollten wir die Sprache abschaffen und zu der Gebärdensprache wechseln.

Ich weiß allerdings nicht ob es dort nicht auch ein Rassistisches Zeichen gibt.

Ein Vorschlag für die neue Eis Sorte, eine Kugel Anti Rassismus Eis bitte.

Wer schützt den mich im Ausland, wo ich als Kraut, lang Nase, oder ungläubiger Bezeichnet werde?

Das ist eben Landessprache und stört mich nicht weiter.