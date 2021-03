Schon morgens um 7 Uhr hatten sich Schlangen vor den Aldi Läden gebildet.

Alle Frühaufsteher wollten die Angekündigten Schnelltests erwerben.

Im Vorfeld wurde die Abgabe von einer Packung pro Person angekündigt.

Die Menschen in Essen wollten die Corona-Selbsttests aus Vorsicht kaufen um sich in ihrem Alltag sicherer zu fühlen. Ansonsten bringt der Schnelltest keine Vorteile.



Man kann sagen der erste Tag des Verkaufes war nur ein Lokangebot, damit die Leute in den Laden kommen und weiter Einkäufe tätigen. Wie auch sonst bei dem Sonderposten war diese Mal das Angebot auch wieder knapp.



Nach 10 Minuten gab es keine Ware mehr.

Am Nachmittag sollte es noch mal Lieferungen der Schnelltests geben.

Also ruhig bleiben, den auch Lidl und Dm wollen in der nächsten Woche Schnelltests anbieten.

Vorteile im täglichen Leben wird es sowieso noch nicht geben. Auch ist die Frage, ob einige Händler oder Gastronomen den Test anerkennen werden. Ich nehme an, dass man dann vor Ort einen Test durchführen muss. Es wird teuer werden.