Quelle Stadt Essen

Kraienbruchschule in Dellwig einen positiven Corona-Fall eines Schülers. Eine häusliche Quarantäne wurde für die direkten Sitznachbarn ausgesprochen sowie für Kinder im OGS-Bereich.

Robert-Schmidt Berufskolleg im Moltkeviertel haben sechs Schüler eine Corona-Infektion. Bei engen Kontaktpersonen, bei denen ein Kontakt ohne Mund-Nase-Schutz bestand, wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Hüttmannschule in Altendorf gibt es einen positiven Corona-Fall eines Schülers, für enge Kontaktpersonen, insbesondere aus dem Sitzumfeld, gilt eine angeordnete häusliche Quarantäne.

Ludgerusschule in Werden zwei Schüler. Für enge Kontaktpersonen gilt eine häusliche Quarantäne.

Neuessener Schule in Altenessen-Nord einen weiteren Corona-Fall eines Schüler. Da bereits eine Quarantäne angeordnet ist, wurde diese nun verlängert.

Maria-Kunigunda-Schule ist eine weitere Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit gibt es an der Schule insgesamt sechs Corona-Fälle beim Lehrpersonal.

An weiteren Einrichtungen in Essen gibt es einzelne Corona-Fälle, die keine weiteren Maßnahmen nach sich ziehen, weil Hygienemaßnahmen eingehalten wurden oder keine Kontakte zu anderen Personen im infektiösen Zeitraum bestanden.

Diese sind:

Hauptschule an der Wächtlerstraße,

Realschule Überruhr,

Gesamtschule Nord in Vogelheim,

Berufskolleg Ost in Huttrop,

Hugo-Kükelhaus-Berufskolleg im Südviertel,

Berufskolleg im Bildungspark der Stadt Essen,

Alfred-Krupp-Schule in Holsterhausen.

Damit steigen auch in Essen die NRW weiten Fälle an Schulen.