28. Januar 2022...

Kochen und backen...

Na ja nicht selbstgemacht...in der Heizluftfritteuse super zubereitet...

Das habe ich gerne in meinen Urlauben in Spanien/Kanaren gegessen...

Da komme ich leider nicht mehr hin, deshalb mache ich es mir Zuhause...

Heute bei uns Aldi macht es möglich...

Hat gut geschmeckt und alles in der Heizluftfritteuse gemacht,

mit Kanarischen kleinen Kartoffeln...

Rezept zum Selbermachen:

Calamari a la Plancha Rezept 2022 - Andere - Nc to do

Dieses spanisch inspirierte Calamari Gericht ist ein wenig auf der würzigen Seite und geladen mit Geschmack, mit dem Zusatz von frischem Knoblauch und Petersilie. Sei nicht schüchtern mit den Gewürzen, dieses Gericht soll fett sein!

Was Sie brauchen:

1 Pfund gereinigte frische Calamari, in 1 bis 11/2-Zoll-dicke Ringe geschnitten, und Tentakeln, wenn mit dem Tintenfisch

Kochsalz der Meersalz

1/4 Tasse enthalten Olivenöl

1 1/2 Esslöffel gehackter Knoblauch (3 bis 5 Gewürznelken)

1 Esslöffel gehackte frische, flache Petersilie

1/8 Teelöffel heiße rote Pfefferflocken

1/4 Tasse natives Olivenöl extra Olivenöl

Meersalz, zum Garnieren

4 Zitronen schnitze, zum Garnieren

Zubereitung

2 große Bratpfannen (möglichst aus Gusseisen) 3 bis 4 Minuten bei hoher Hitze oder bis sehr heiß stellen.

Die Calamari trocken mit Papiertüchern und dann leicht mit Salz würzen.

Geben Sie 2 Esslöffel Olivenöl in eine der Pfannen und kochen Sie die Calamari für ca. 4 Minuten oder bis sie ihre Flüssigkeit freigibt.

Geben Sie die restlichen 2 Esslöffel Olivenöl in die andere Pfanne und nehmen Sie die Pfanne von der Hitze und halten Sie sie in einem Winkel in der Nähe der Pfanne mit der Calamari. Die Calamari mit einem Schaumlöffel aus der ersten Pfanne heben und in die zweite Pfanne geben, wobei die Säfte in der ersten Pfanne bleiben.

Die zweite Pfanne in die Hitze geben und den Knoblauch und die Tentakeln hinzufügen. Kochen Sie, bis die Calamari schön gebräunt ist. Fügen Sie die Petersilie und Pfefferflocken hinzu, rühren Sie um und entfernen Sie die Pfanne von der Hitze.

Die Calamari auf 4 Teller verteilen, mit nativem Olivenöl beträufeln und mit Meersalz und Zitronenschnitz garnieren.

Mit freundlicher Genehmigung von das Barcelona-Kochbuch...

Dieses Gericht ist einfach zuzubereiten und ein Lieblingsgericht oder Vorspeise mit Wein oder Ouzo, gemacht mit großen oder kleinen Calamari - Tintenfisch...