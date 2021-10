04. Oktober 2021...

Jeder kennt das...frisches Obst gekauft...schön in einer Schale auf dem Küchentisch dekoriert...Wer ist am nächsten Tag als Erster da...Die Fruchtfliege, und auch fliegen soll man ja nicht töten...Da habe ich was wie man das anstellt das man sie nicht tötet...

Die Fruchtfliegenfalle...

Dazu benötigt man nicht viel...Ein altes Glas...Größe spielt keine Rolle...1 Din4 Blatt...macht daraus einen Trichter den man sich passent schneidet, so daß man den Deckel darauf machen kann...den Tricher in das Glas tun...vom Apfel oder Birne ein Stück mit Kern in das Glas tun...Dann gehen die Fruchtfliegen da rein...schnell das Glas schließen und sie dann im freien wieder rauslassen...so ist man die Fruchtfliegen los und hat Ihnen nichts angetan...Viel Spass beim nachmachen...