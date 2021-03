Die Landesregierung wehrt sich mit Händen und Füßen gegen Schulschließungen, auch bei hoher Inzidenz.



Jetzt kommt die Schulschließung durch die Hintertür und stellt Eltern vor Probleme.

Lehrkräfte einer Grundschule werden am Samstag geimpft.

Am Freitagnachmittag erreichte einige Eltern ein Elternbrief.

Es wird ein Impftermin für Lehrkräfte am Samstag angekündigt.

Vorsorglich wird man dazu angehalten sich eine Betreuung für Montag und evtl. am Dienstag für ihr Kind zu kümmern.



Man gehe davon aus, dass die Lehrkräfte nach der Impfung erkranken werden.

Diese Leid hatten ja auch schon Erzieher in Kitas.

Es stellt sich nur die Frage, warum wartet man nicht noch 5 Tage bis zu den Osterferien und impft dann alle Lehrkräfte in Essen?

Der einen Freud, des anderen Leid. Den Lehren sei es aber gegönnt.