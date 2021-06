Foto: (c)bobken

03.06.2021...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Friedhöfe, wer denkt daran schon gerne...

In der Jugend schon gar nicht...Wenn Jemand verstorben war. Bloß schnell weg vom Friedhof...

Mit dem älter werden leider immer öfter da man wenn Jemand verstirbt, Ihn auf seinem Letzten Weg begleitet...Aber darüber wo man letztendlich selber begraben werden will...Darüber macht man sich keinen Kopf, und auch über Grabpflege auch nicht...Was übrig bleibt ist das man sich um das Grab seiner Eltern kümmert...Aber dabei darf man nicht vergessen bleib bloß lange gesund...wer macht das weiter wenn du selber es nicht mehr machen kannst...Es gibt Grabpflegeversicherungen die sind nicht billig...Also muß man Finanziell einiges Geld früh genug festlegen...Und der Trend geht ja schon sehr lange zur Einäscherung hin...Wir haben ein Urnengrab...das man immer verlängern kann...Dieses Grab existiert schon seit 1983...Am Anfang wo meine Oma verstorben war haben meine Eltern und ich mich darum gekümmert...Jetzt da ich keinen nahen Verwandten mehr habe kümmere ich mich alleine darum...Jetzt mußte ich eine Menge aufarbeiten da das Grab mehr als 5 cm abgesackt war...

Unter dem jetzigen Urnenfeld waren früher normale Grabstellen die immer noch nach so vielen Jahren absacken...mit Erdreich auffüllen...Wenn es jetzt aber regnet muß ich danach bestimmt noch einmal was auffüllen...Aber ich muß mir gedanken machen das mir die Pflege immer schwerer fällt...Leider habe ich keinen der die Pflege übernehmen kann, und umsonst macht das auch keiner...Kann man ja auch nicht verlangen...Dieses Mal habe ich ca. 3 Stunden auf dem Friedhof verbracht...Aber es wird jetzt etwas leichter werden hoffe ich...Viele werden durch corona jetzt gezwungener maßen an Friedhöfe erinnert...wenn sie schon zu dutzenden jeden Tag mitteilen wie viele wieder verstorben sind...Man kann der Realität nicht aus dem Wege gehen...Bleibt gesund...