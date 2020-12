Ein etwas anderer Gottesdienst, die Johanes Kirche in Bergerhausen lädt zu einem Weihnachtsspaziergang ein.

Quelle Gemeinde Johanneskirche

Am 24.12. zwischen 10.00 und 17.00 Uhr können Kleine und Große die Weihnachtsgeschichte bei einem Spaziergang erleben. Sie selber bestimmen, wann es losgeht und folgen einfach den Bildern und der Geschichte. Los geht es auf dem Parkplatz der Johanneskirche in der Elbestraße. Zielpunkt ist der Eingang des Evangelischen Kindergartens Weserstraße 36. Der Spaziergang dauert etwa 30 – 45 Minuten und am Ende wartet eine kleine Überraschung.

Auch das Friedenslicht aus Bethlehem soll man mit einem geeigneten Windlicht empfangen und mit nach Hause tragen können.