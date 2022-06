27. Juli 2022...

Zufällig kam ich heute an der Spray wand in der Girardetstraße vorbei und habe das gesehen...

Ist sehr wichtig in unserer unruhigen Zeit und auch gut umgesetzt worden...

Alle Melde willigen nur zu, damit rettet ihr Leben... Bleibt mir alle gesund...

LG Bodo aus Essen-Süd...

Das ist Rosa. Rosa ist 8 Jahre alt und geht in die zweite Klasse und sie lebt hier in Essen...

Rosa liebt Dinos und interessiert sich für Geschichte...

Rosa hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Blutspende...

Werde Stammzellenspender/rin...

Registriere dich auf: WWW.DKMS.DE/ROSA

DANKE von mir an Euch... Wir (Der LK.) sind eine Gemeinschaft, vielleicht kann man ihr helfen...