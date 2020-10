In Essen nähert man sich der ersten Warnmarke von 35

Wieder neue Corona Fälle in Schulen und Kita



An der Frida-Levy-Gesamtschule in der Innenstadt gibt es weitere positive Corona-Fälle. Zwei Lehrer und vier Schüler sind jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden.

An der LVR Wilhelm-Körber-Schule im Südostviertel gibt es ebenfalls einen weiteren Corona-Fall.

Auch an der Neuessener Schule gibt es einen positiven Corona-Fall.

Entsprechende Maßnahmen sind an den Schulen getroffen worden.

Am Gymnasium Nord-Ost wurde auch ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet.

Bei insgesamt 20 Schüler wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.

An der Realschule Essen-Überruhr gibt es ebenfalls einen positiven Corona-Fall in der Schülerschaft.

Es wurden Quarantänen für das nähere Sitzumfeld angeordnet.

In der Kita Jahnplatz in Altendorf ist ein Betreuer mit dem Coronavirus infiziert. Für zwei Kita-Gruppen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet sowie für weitere Mitarbeiter.

In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (26.09.–02.10.) hat es 205 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 34,7 ausmacht.

Aktuell nach einer Erkrankung an Corona wieder genesen sind 1.888 Personen.

49 Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

Quelle Stadt Essen