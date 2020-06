Doch keine Endspannung in China, dass Land kommt nicht zur Ruhe!



Corona-Schreck jetzt

auch in Peking



Nach zwei Monaten vermeintlicher Ruhe jetzt auch

neue Corona Fälle in Peking es wurden Teile der Metropole abgeriegelt.

Heute meldete Peking neue Corona Fälle.

Es gab einem erneuten Ausbruch des Coronavirus

auf dem Xinfadi-Markt im Stadtviertel Fengtai.

Der Großmarkt wurde sofort geschlossen, zudem

sollen rund 10.000 Händler und Mitarbeiter des Marktes

nun getestet werden.

Zuvor hatte die nationale Gesundheitskommission

landesweit über sechs lokale Ansteckungen in Peking berichtet.

Die neuen Fälle sind die ersten in Peking seit mehr als

eineinhalb Monaten. Diese hatten alle eine Verbindung

zu dem Xinfadi-Markt. Die jetzt entdeckten Infizierten zeigen

nach Angaben lokaler Medien zunächst keine Symptome.

Laut der „Global Times“ könnte die Schließung des Marktes

voraussichtlich die Versorgung der Hauptstadt mit

Lebensmitteln beeinträchtigen. Die Hauptstadt war seit

Beginn der Pandemie in Wuhan in Zentralchina vor einem halben

Jahr besonders geschützt und auch stärker als andere Städte

vom Rest des Landes abgeschottet worden.

Die Sicherheitsvorkehrungen waren schärfer als

anderswo und erst vor wenigen Wochen gelockert worden.

Man sieht das Virus kennt keine Grenzen.

Auch hier bei uns ist weiter Vorsicht geboten.