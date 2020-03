Es sind nicht immer die großen Ereignisse, wie z.B. eine besondere Reise oder womöglich ein Lottogewinn. Nein, es sind oftmals die ganz kleinen Dinge oder Begebenheiten die Glücksmomente schenken können.

Wie letzte Tage, als ich morgens die Rollade hochzog und mich die Sonne und ein blauer Himmel anstrahlten. Welch eine Wohltat nach den vielen dunklen Regentagen.

In der jetzigen Corona-Zeit hoffte ich, dass ich kurz nach 7 Uhr noch nicht auf Menschmassen treffen würde und machte mich auf den Weg zum Einkaufen. Und wer strahlte mich über die Gemüsetheke hinweg an? Mein ältester Sohn mit meiner Schwiegertochter. Wegen Corona hatten wir uns bereits zwei Wochen nicht gesehen. Auch wenn wir uns nicht umarmten, war lachen und freuen erlaubt. So schön, dass sie mir wohlauf gegenüberstanden.

Die dritte Freude an diesem Tag bereitete mir ein kleines Ereignis bei der Gartenarbeit. Beim Unkraut jäten fand ich unter frischem Grün einen winzigen Babyhasen. Hasenmütter verteilen ihre Kleinen, damit eventuelle Fressfeinde nicht alle Kinder erwischen. Das Kleine wird nun hier im Garten von seiner Mutter aufgezogen. Den Hasi-Glücksmoment teile ich gern, denn ich machte noch schnell ein Foto bevor ich ihn wieder mit den Pflanzen zudeckte.

Kommt alle gut durch diese schwere Zeit!