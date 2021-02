Schülerinnen und Schüler des Grashof Gymnasiums in Bredeney haben rund um die Schule und entlang ihres Schulweges tatkräftig aufgeräumt. Etliche Müllsäcke füllten sich und sprachen dafür, dass die Aktion, die noch kurz vor Weihnachten stattfand, sich auch wirklich gelohnt hat.

Im Normalfall säubern alle Bredeneyer Schulen im Rahmen des Sauberzaubers der Ehrenamt Agentur Jahr für Jahr ihre Umgebung und freuen sich anschließend auf die Abschlussveranstaltung auf dem Sportplatz unter Federführung der Vereine Bredeney aktiv und Bredeney attraktiv. Doch was war 2020 schon "normal"...

Aufgrund der Schulschließungen im März musste die große Bredeneyer Aufräumaktion ausfallen. Das Grashof Gymnasium hat sich daher entschlossen, die auf eigene Faust sauber zu machen.

So wie auch bei der Frühjahrsputzaktion kamen dabei etliche "besondere Fundstücke" zum Vorschein: Reifen und Wohnzimmerlampen passten zumindest nicht in Säcke und mussten entsprechend entsorgt werden.

Doch nicht nur temporär, sondern im Grunde das ganze Jahr über setzen sich die Grashof-Schüler mit den Themen "Nachhaltigkeit und Umweltschutz" auseinander. Das fängt bereits im Kleinen an: In jedem Klassenraum wird aktive Mülltrennung praktiziert und Papier gesammelt. Auch der Gedanke an Müllreduzierung ist in jedem Schüler-Hinterkopf fest verankert.

Auch Mülltrennung in den Klassenräumen

"Das geht bei genauerem Hinsehen recht einfach, indem man zum Beispiel standardmäßig nur noch beidseitig und mit geringerer Tonerintensität auf Recyclingpapier kopiert", erläutert Hillen Rasmus, Lehrerin und Erprobungsstufenkoordinatorin der Schule. Auch im Mensabereich wird geschaut, wo Müll vermieden werden kann. So werden beispielsweise Joghurt und Müslisnacks in wiederverwertbaren Grashofbehältern angeboten und an einer speziellen Ausgabestelle können sich die Schüler Wasser in eigene Trinkflaschen abfüllen, anstatt Plastikwasserflaschen zu kaufen. Viele nutzen dafür auch die schuleigene rote Grashof-Trinkflasche.

Eine neu gegründete Umwelt AG sammelt mit Unterstützung des engagierten Lehrerteams weitere Ideen, wie Nachhaltigkeit an der Schule nicht nur theoretisch erarbeitet, sondern praktisch gelebt werden kann. Dazu zählt nicht zuletzt auch, den Energieverbrauch in der Schule unter die Lupe zu nehmen und sich Gedanken über die Optimierung des eigenen ökologischen Fußabdrucks zu machen.

Auch karitativ waren die Schülerinnen und Schüler 2020 erfolgreich unterwegs und haben sich erneut an der Weihnachtsaktion der Essener Tafel beteiligt. Entsprechend dem Wunsch der Tafel hingen diesmal keine Päckchen, sondern Gutscheine für Lebensmittelgeschäfte und Drogeriemärkte am Schul-Tannenbaum. Ein großer Umschlag gefüllt mit zahlreichen Gutscheinen konnte der Tafel bereits übergeben werden.