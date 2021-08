ESSEN

Offene Gärten / Offene Gartenpforte

SPENDEN-AKTION für Juli-Hochwasser-Opfer

hier... bei Anja Schmitz im GARTEN

ESSEN-Haarzopf :-)

ziemlich spontan...

schauten Bruni und ich letzten Sonntag

bei ANJA in Essen-Haarzopf vorbei...

sie öffnete wieder einmal ihren wunderbaren GARTEN für alle Interessierten

als LOKALE SPENDEN-AKTION für Hochwasser-Geschädigte...!

mag ich ! ♥

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Eine richtig tolle Sache! Zusammen mit anderen Gärten wurden so wieder einige Gelder gesammelt, um Menschen vielleicht das Nötigste...

Geld kann nicht alles ersetzen,

nicht alles wieder heilen und zurückbringen, nein,

Geld ist nicht das allerwichtigste´und man kann sich davon auch NICHT alles´ wieder soooo´"herrichten", wie es vielleicht mal´gewesen ist...

dennoch hilft es halt, irgendwie und wo ein klein wenig...

Es gibt momentan viele richtig gute Ideen,

um all´diesen vom Hochwasser betroffenen Menschen zu zeigen, wir helfen, wo wir alle können...

und da in dieser Welt, in dieser Gesellschaft GELD nun einmal ein Stück

weit vieles "regiert und beherrscht", ist es eben zwingend notwendig ... und vielleicht...

irgendwann ...

wird vielleicht doch alles gut...

Liebe Anja, danke, dass auch Du einer von diesen helfenden Menschen bist und Andere, wie uns zum Beispiel, dazu bewegen kannst,... ebenfalls Augen und Herzen zu öffnen ...

Danke, dass Du mir diesen Termin bei Dir genannt hattest und danke für Deine/Eure stets wunderbare Gastfreundschaft!

...immer wieder wunderschön... die Pflanzen in ANJAs´Garten :-) 2021@ana

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Bei der Gelegenheit... durfte ich auch wieder Deinen/Euren wunderbaren GARTEN

genießen und auch noch zwei andere liebe LK-Bürgerporterinnen treffen :-)

MERCI ♥♥♥

---------------------------------------------------------------------------------------

hier einige bescheidene Handy-Aufnahmen

( eines davon ist von unserer lieben Bruni) :-)

AIGUST 2021 AAT