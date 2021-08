Zum Essen in den Grugapark?

Was gibt es denn da außer Bratwurst, Pommes oder Eis?

Es gibt Leckereien am Wegesrand.

Der Grugapark hat ein sehr interessantes Ferienprogramm für Kinder veranstaltet.

Die Kinder sollten mit Spiel und Spaß an die Natur geführt werden.

Danach gaben die Kinder ihr Wissen an die Eltern weiter.

Als Mitbringsel hatten sie einige im Gepäck.



Ein Blatt das nach Kuchen riecht, eine Corona Pflanze (die Blüte sieht aus wie ein Virusmodel) und ist eher eine Klette.

Aber auch Leckereien, wie saurer Klee, sieht aus wie normaler Klee, nur große Blätter und sehr schmackhaft! Aber es gab auch was zu trinken.

Cola wächst im Gruga Park!

Ein Colakraut, es riecht wie Cola, füllt man es in eine Flasche mit Wasser, gibt es sein Aroma an das Wasser ab. Man bekommt einen Cola Geschmack.

Wer mal eine Gelegenheit hat, sollte diese Führung im Gruga Park einmal machen.