08.02.2020...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Vollmond diesen Monat ist am 09.02.2020...

Der Mond war schon immer was Besonderes für die Menschen...

Viele Menschen können am Vollmond schlecht schlafen...

Am 09.03.2020...Erwartet uns ein Supermond...

Der Vollmond um 18:47 Uhr MEZ am 9. März 2020 ist ein sogenannter Supermond. Der Mond ist der Erde zu diesem Zeitpunkt besonders nah und wirkt deshalb ungewöhnlich groß und hell. Den erdnächsten Punkt erreicht der Erdtrabant am 10. März um 07:30 Uhr MEZ...Sollte der Himmel am 9. und 10. März bedeckt sein, ist der Supermond auch in den umliegenden Nächten gut sichtbar – besonders bei Mondaufgang und Monduntergang. Außerdem gibt es gleich einen Monat später, am 8. April, den nächsten Supermond...

