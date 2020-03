Sonniges Essen ein schöner Sonntag.

Werden die Essener beim Sonntagsspaziergang einhalten?

Ein ganz klares JA. Am Stauseebogen war nur wenige Spaziergänger in der Mittagszeit zu sehen.

Fahrradfahrer waren reichlich unterwegs aber auch die hielten Abstand.

Nur eine Gruppe von 6 Kindern waren alleine Unterwegs. Alle hielten sich an die Vorgaben.

Aber die Wasserschildkröten hielten sich beim Sonnenbaden nicht an die Abstandsregeln!

Hier muss das Ordnungsamt noch eingreifen!

#Wir halten Abstand