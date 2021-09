Wildgans auf der Flucht.

Entenfang am Bernewäldchen / Beethovenstraße. Sie hatte sich verlaufen und wollte Richtung Bernewäldchen.

Sie wurde eingefangen und kam in den Karton.

Nachbarschaftshilfe und Tierliebe zusammen mit der Essener Polizei! Kompliment.

Am Abend um 21Uhr im Südviertel. Am 6. September 2021

Die Polizei packt beherzt zu!

Anschließend wurde die Gans mit Blaulicht zum Stadtgarten gefahren.