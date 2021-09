Graureiher auf der Suche nach Beute

An einem kleinen Teich sah ich diesen Graureiher, der regungslos am Rand des Teiches stand und in das Wasser schaute. Ich dachte mir, das dieser auf der Suche nach Beute ist und beobachtete ihn.

Plötzlich machte er eine ruckartige Bewegung und stieß in das Wasser und erbeutete einen kleinen Fisch.

Ich hatte mir die Fotos auf dem Kameradisplay angeschaut und hörte ein Schnabel klappern ähnlich wie beim Storch und schaute zum Graureiher wie er versuchte die umher fliegenden Libellen zu schnappen.

Ich war sehr überrascht, dass er die Libellen im Flug bekommt.