Vor dem Romanischen Haus in der Gruga wird ein neues Vereinsmitglied begrüßt: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen ist ab sofort Ehrenmitglied der Mustergartenanlage im Grugapark e.V. und betont, dass er "mit grünem Herz dabei sein" wird.



"Wir haben in der Corona-Krise erkannt, wie wertvoll der eigene Garten ist", resümiert Kufen die vergangenen Wochen. "Ein Garten ist etwas für alle Sinne", fügt er hinzu. "Und die Mustergartenanlage macht Lust auf Garten und Vielfalt."

Thomas Banzhaf, Garten- und Landschaftsbauer sowie erster Vorsitzender des Vereins Mustergartenanlage, bewertet Gärten als wichtiges Kulturgut. Dabei verweist er auf die Vielfalt der Gartenarchitektur im Laufe der Epochen: von den Gärten des Barock bis hin zum Zechenhausgarten.

Vor allem heute sei der Garten zu einem Ort der "Freizeitgestaltung und Erholung" geworden, erklärt Banzhaf.

Gärten als Kulturgut



Wie wichtig Grün in dieser Stadt sei, zeige auch der Blick in die Geschichte: von der Großen Ruhrländischen Gartenbau-Ausstellung, aus der der Grugapark hervorgegangen ist, über die Bundesgartenschau 1965 bis hin zum Titel Grüne Hauptstadt, der Essen im Jahre 2017 verliehen wurde.

Im Hinblick auf Grün betont Thomas Kufen unter anderem, dass man in Essen beim Planungsprozess für eine klimaresiliente Stadt künftig vor allem auf heimische Bäume setzen wolle.

Mit der Übergabe der Ehrenurkunde attestiert Andrea Beckmann, zweite Vorsitzende des Vereins Mustergartenanlage im Grugapark, dem privat gartenlosen OB, dass er nun ab sofort 20 Gärten habe und nutzen könne.