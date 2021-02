Wer hätte gedacht, dass so etwas in Essen möglich ist?

Bauen ohne Genehmigung im Naturschutzgebiet

Kaum zu glauben, bauen ohne Baugenehmigung und dann noch im Naturschutzgebiet in bester Lage, dass ist in Essen möglich.

Heute im Naturschutzgebiet in Heisingen, lautes Hämmern in der Mittagszeit.

Keine Mittagsruhe und dann noch an einem Sonntag.



Und das ist auch noch schön!

Die Spechte sind in der Arbeit, sie sind dabei ihre Nisthöhlen auszubauen und übertreffen sich mit ihren Hammerschlägen. Einfamilenhöhlen sind gefragt aber man versucht es auch schon mit Etagenwohnungen. Schön bei einem Frühlingsspaziergang das zu Entdecken.