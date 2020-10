ESSEN

eine sonnige, grüne OASE...

auch in diesem Herbst!

...zum Herbst-Beginn in der Essener GRUGA´

...

ein kleiner FEIERABEND Spaziergang durch die grüne Lunge mitten in dieser meiner Stadt,

mitten im Ruhrgebiet, in ESSEN, im wunderschönen GRUGA-Park.

...am Haupteingang...blinzelte sie schon los, die SONNE :-)

Einige Minuten in der Spätsommer-Sonne, nein, es war schon gerade HERBST...

der frühe Herbst, der sich mit wunderbaren,

noch ein wenig wärmenden SONNEN-Strahlen ankündigte... mit meinen Gedanken, Erinnerungen und Stimmungen nicht ganz so allein...

einige Menschen waren noch unterwegs...

lagen auf den Wiesen, oder saßen auf den Stühlen, den Bänken, unterhielten sich, lasen ein Buch, chillten, in den späten Nachmittags-, frühen Abendstunden...

an diesem Tag Ende September.

...am Wasser... in der Spätsommer-SONNE im Essener´ GRUGA Park

Gerne, immer wieder gerne... begebe auch ich mich dorthin, und manches mal´ zücke ich mein smartphone, und drücke auf den Foto-Auslöser ...

SONNEN-LICHT

... fasziniert mich auch auf diesen Bildern...

hier eine kleine Auswahl ... an diesen momentan doch eher verregneten Tagen...

spontane, liebe GUTEN-ABEND-Sonntags-Grüße

aus Essen... sende ich allen... hier

im und ins´"LK-LAND"

...

september 2020

Text+Fotos: AAT