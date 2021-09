So war es 2020

Ich war heute voller Glück und Freude.

Als ich vor einigen Tagen, an dem von mir in 2018 gebauten Waldkauzkasten kam, war mir anhand der Federn an der Greifstange klar, dass eine Aktivität vorhanden ist.

Als ich heute bei leider schlechtem Wetter, den Kasten aufsuchte, staunte ich nicht schlecht als ich diesen Waldkauz sah.

Ich war so Glücklich, das ein Waldkauzpaar meinen Kasten gefunden hat. Da der Kauz nicht mehr so wuschelig ist und auch im Kasten Flugübungen macht, denke ich mir das diese bis zum Wochenende ausfliegen werden.