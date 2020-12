Die pandemische Lage stellt uns alle weiterhin vor große Herausforderungen: Angst um die eigene Gesundheit, Kurzarbeit, Sorge um den Fortbestand des Unternehmens, Home Office, Isolation und die Kinder daheim – dabei entstehen viele Fragen.

Der Essener Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer MdB (CDU) gibt am 15. Dezember von 18 bis 20:30 Uhr telefonisch Auskunft zu politischen Themen und nimmt Anregungen entgegen. „Gerade jetzt haben viele Bürgerinnen und Bürger drängende Fragen“, sagt er. „Auch wenn wir Abstand halten müssen, möchte ich weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben und so gut wie es mir möglich ist Auskunft geben. Rufen Sie mich gern an!“

Aus organisatorischen Gründen wird um telefonische Anmeldung bis einen Tag im Voraus unter 0201 5454 6100 gebeten.

Telefonsprechstunde mit Matthias Hauer MdB:

Wann: 15. Dezember von 18 bis 20:30 Uhr

Telefon: 0201 5454 6100 (zur Terminvereinbarung)