25000 Euro Bußgeld oder Corona Zwangstest

Weiter steigende Corona Infektionszahlen

Lange hat es gedauert, in vielen Ländern sind die Sommerferien schon vorbei,

jetzt erläutertJens Spahn die Maßnahmen in einer Pressekonferenz.

Egal ob man mit Flugzeug, Bahn, Bus oder Auto aus Risikogebieten einreisen will, ab Samstag müssen sich alle, die aus einem Land oder einer Region mit hohen Covid-19-Infektionszahlen nach Deutschland einreisen wollen, auf das Corona-Virus testen lassen.

Mit dieser Entscheidung reagiert die Bundesregierung auf die steigenden Infektionszahlen nicht nur in Deutschland.

Bei Flugreisen bekommen alle eine Aussteigekarte und sollen zu der Teststation geleitet werden. Ansonsten muss man einen Test bei einem Arzt am Wohnort durchführen.

Eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt.

Verweigerer wird ein Bußgeld von 25000 Euro angedroht.

So möchte man die Infektionsketten verfolgen und eine Ausbreitung des Virus vermeiden.

Bis zum Testergebnis muss

eine Quarantäne durchgeführt werden.

Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend, einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest-dimap, der gestern veröffentlicht wurde befürworten 93 Prozent der Befragten die Testpflicht.

Die Entscheidung, die Untersuchungskosten für die Tests nicht an die Urlauber weiterzureichen, lehnen 57 Prozent der Befragten ab.