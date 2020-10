Ein Strategiepapier für NRW wird vorgelegt, Privatsport nicht möglich

NRW stellte heute ein Strategiepapier vor, dass morgen mit den Ministerpräsidenten diskutiert werden soll. In NRW hat man erkannt, dass die derzeitigen Maßnahmen nicht ausreichen.

Daher sollen die Maßnahmen in einen Lockdown light erweitert werden.

Fitnessstudios, Sportclubs und Kletterhallen könnten dichtgemacht werden, die Weihnachtsmärkte sollen dieses Jahr ausfallen. In Bochum wurden bereits gestern der Beschluss gefasst Sportstätten zu schließen.

Weitere Vorschlägen will Nordrhein-Westfalen bei der Corona-Beratungen Morgen mit Kanzlerin Merkel und den anderen Ministerpräsidenten machen.

Auch wenn man sich sicher in der Runde auch wieder nicht einigen wird, könnten die Maßnahmen trotzdem in NRW umgesetzt werden.

Alarmmeldung bei diesem Satz aus dem Gesundheitsministerium:

Bei dem derzeitigem Verlauf der Pandemie stehen nach jetzigem Berechnungsstand zum Jahreswechsel weniger Beatmungsbetten zur Verfügung als benötigt werden.

Laut dem Strategiepapier sollen aber , Schulen, Kitas und Betriebe geöffnet bleiben.