In den USA geht es zurzeit ja drunter und drüber.

Nach dem Donald Trump indirekt seine Anhänger zum Marsch auf das Kapitol aufgefordert hat um Stärke zu demonstrieren, wurden seine Lokalen Medien kurzfristig gesperrt.

Die Familie feierte dann mit Posts auf ihren Kanälen das Eindringen in das Kapitol.

Nach der Freischaltung seiner Kanäle, versuchte er sich in Schadensbegrenzung, erkennt aber weiter den Wahlerfolg der Demokraten nicht an.

Er will auch nicht bei der Amtseinführung dabei sein.

Warum nur, schlechter Verlierer oder ist da mehr im Spiel?

Seine Anhänger wollen die Aktion stören und unvergesslich gestalten.

Planen Sie mehr?

So wie Joe Biden seinen Wahlkampf gestaltet hat, könnte es sein, dass es dieses Mal Online durchgeführt wird um auch Ansammlungen wegen der Corona Pandemie zu vermeiden.

Hoffen wir, dass diese Mal die Sicherheitskräfte besser vorbereitet sind.

Im Sinne der Demokratie sollten die Demokraten und Republikaner den Schulterschluss gegen Trump wagen. Es geht um mehr, eint Amerika.