Markus Söder will den Katastrophenfall in Bayern ausrufen.

Ausgangsbeschränkungen und Alkoholverbot im freien sollen kommen.

Obwohl die Biergärten geschlossen sind eine harte Einschränkung für die Bayrische Lebensart.

Jetzt meldet sich auch Angela Merkel zu Wort:

„Mit diesen Maßnahmen kommen wir nicht durch den Winter“

Die bisher ergriffenen Maßnahmen, reichen nicht aus. Die Fallzahlen liegen auf viel zu hohen Niveau, so kommt man von den stagnierenden Infektionszahlen nicht herunter.

„Mit dem Prinzip Hoffnung kommen wir nicht weiter“,

so Angela Merkel.

Man wird den Winter nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchstehen können. Es muss die Diskussion geführt werden, wie man wo was tun muss. Die Entscheidung muss noch vor Weihnachten getroffen werden.

So äußerte sich auch schon Karl Lauterbach der auch strengere Maßnahmen fordert.

Das Umdenken beginnt, abwarten was die Ministerpräsidenten dazu sagen.