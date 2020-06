Auch in Bergerhausen sollte es Bergmanns-Ampeln geben. Der Stadtteil hat auch eine Bergbau-Vergangenheit - wie der Stadtteilsname schon andeutet.

Dies könnte ein Thema einer Partei-übergreifenden Initiative für die Kommunalwahl am 13.9.2020 sein. In diesem Sinne äußert sich heute das Essener Bürger Bündnis (EBB) Bergerhausen.

