24.07.2020...

Wirbleibenzuhause...und das noch lange...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Auf der RÜ da ist was los...Ich hoffe mal man hat nicht nur an die Radfahrer gedacht sondern auch an die Fußgänger...Hoffentlich wird man nicht wieder von rücksichtslosen Radfahrern über den Haufen gefahren...