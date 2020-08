Cornoa Demo in Berlin Aufgelöst

Erst verboten, dann unter Auflagen erlaubt





Es war nicht anders zu erwarten.

Schnell wurde die Demo in Berlin von der Polizei aufgelöst

Die Demonstranten hielten ihre Mindestabstände nicht ein und trugen trotz Aufforderung keine Alltagsmasken, schnell beendet die Polizei die Anti-Corona-Demo mit Tausenden Teilnehmern in Berlin.

Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit, als die Demo aufzulösen so die Polizei. Der Versammlungsleiter der Demo wurde informiert, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird.

Die meisten Teilnehmer der Demonstration reagierten friedlich auf die Ankündigung der Polizei und verlassen die Versammlung. Vereinzelt kommt es aber auch zu Widerstand. Laut Polizei gab es eine Festnahme nach einem Flaschenwurf, außerdem ging ein Baucontainer in Flammen auf.

Es bleibt abzuwarten, wie der Tag ich noch entwickeln wird.

Demo ja, aber mit Anstand, Abstand und Rücksicht, wir alle wollen Gesund bleiben.

Die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 hat noch zu einer Kundgebung am späten Nachmittag nahe dem Brandenburger Tor aufgerufen. Man erwartet rund 22.000 Teilnehmer. Diese Versammlung soll derzeit noch wie geplant stattfinden.