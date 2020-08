Ins Wochenende in ein Risikogebiet prima

Corona macht es möglich alle

14 Tage voll bezahlt freie Tage

Die kostenlosen Corona Tests werden wieder abgeschafft. Man will die Labore entlasten und will die Tests auf Risikogruppen und Verdachtsfälle beschränken.

Jens Spahn und die Gesundheitsminister aus mehreren Ländern streben an, das Rückkehrer aus Risikogebieten sich in Quarantäne begeben und diese künftig frühestens mit einem fünf Tage nach Einreise vorgenommenen negativen Test verlassen dürfen. Das sei eine „staatliche Anordnung“.

Eine finanzielle Einschränkung soll es nicht geben,



der Staat übernimmt die

volle Lohnfortzahlung.

Dieses sei durch das Seuchenschutzgesetz abgedeckt.

Ist das nicht der Falsche Weg?



Mal eben schnell zum Wochenende nach Paris, oder nur zum Shopping nach Brüssel, schon habe ich bis zu 14 Tage bezahlt frei und das dann wohl möglich alle 14 Tage.

Derzeit gilt für diese Reisenden noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können.

Dem Gesundheitsminister Spahn nach soll den „zusätzlichen Testanstrengungen in der Reisezeit“ nun wieder zu einem „Langzeitansatz“ zurückgekehrt werden. Es gehe darum, zielgerichtet Menschen mit Symptomen und mit Kontakt zu Covid-19-Patienten, Pflegekräfte, Ärzte und Pflegebedürftige zu testen. Der Minister verwies erneut darauf, dass auch die Laborkapazitäten endlich seien. Die Testzahlen hätten sich innerhalb von nur zwei, drei Wochen verdoppelt.

Mal abwarten wie lange die neue Maßnahme gilt und wie lange die Arbeitgeber das mit machen werden.