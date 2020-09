Corona-Ausbruch in Garmisch: Massentest-Ergebnisse erwartet

Nach dem Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen haben sich

Hunderte Menschen auf das Virus testen lassen.

Erste Ergebnisse der knapp 1000 Tests, sollen heute Nachmittag vorliegen.

Eine 26-jährige US-Amerikanerin, die in Garmisch-Partenkirchen lebt, ist trotz Krankheitszeichen und Quarantäneauflage durch Kneipen gezogen. Dabei soll es zu mehreren Krankheitsübertragungen gekommen sein.

Der Ort Garmisch hat dabei die Marke von 50 Personen pro 100000 Einwohnern überschritten.

Die Staatsanwaltschaft in München ermittelt nun gegen die Frau, die so möglicherweise zur Superspreaderin wurde. Es gehe um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung , so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Im Raum stehe eine mögliche Verletzung der Quarantänevorschriften.

Innenminister Joachim Herrmann geht davon aus, dass nun auch die deutsche Justiz zuständig ist. Wir sind aber in Verbindung mit den US-amerikanischen Behörden, weil wir mit denen grundsätzlich ein partnerschaftliches Verhältnis haben, so der Innenminister.