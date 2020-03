Die PARTEI Essen nominiert Annie Tarrach zur Oberbürgermeisterkandidatin

HURRA, wir haben eine Oberbürgermeisterkandidatin!

Während andere Parteien und Bündnisse noch verzweifelt ihre Wahlkreiskandidaten zusammen suchen, hat Die PARTEI bereits Nägeln mit Köpfen gemacht.

In einem spannenden PARTEIinternen OB-Casting konnte sich Annie Tarrach knapp gegen den bekannten Rüttenscheider Wirtschaftsexperten Stefan Romberg durchsetzen. Letztlich brachte der Ruf der Essener Bürger nach einer neuen Powerfrau für die Stadtspitze den entscheidenden Vorsprung. Annie Tarrach, 27 Jahre jung -Turbopolitikerin – Sängerin - Frohnhauserin aus Leidenschaft - staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin, gilt als aufstrebender Stern am Essener Polithimmel.

Unterstützt wird Annie Tarrach von 41 kompetenten, attraktiven Nachwuchspolitikern, die machthungrig am 13.09.2020 den Sieg in ihren Wahlkreisen anpeilen.

Für die neun Essener Stadtbezirke konnte dieses Mal tatsächlich auch Die PARTEI Essen erfolglose, abgehalfterte Politiker finden und aus purem Mitleid für die Wahl der Bezirksvertretungen nominieren.

Die PARTEI Essen kündigt schon jetzt den schmierigsten, schmutzigsten und populistischen Wahlkampf aller Zeiten an.

Alle Beteiligten sind guter Dinge, dass auch diesmal das beste Wahlergebnis seit Kriegsende erreicht wird. Die PARTEI hat in Essen bereits vor 5 Jahren die Macht an sich gerissen und einen Sitz im Stadtrat errungen. Dieses Jahr streben wir nicht weniger als alle Sitze im Stadtrat an. Die anderen Parteien seien an dieser Stelle dazu aufgefordert, jegliche Kandidaturen zu überdenken und einfach kampflos aufzugeben.

Wichtige Information: Der Wahlsieg wird am Wahltag (13.09.2020) auch in einem Essener Etablissement, dem Anyway in „Fronthausen“, gebührend gefeiert. Los geht es pünktlich um 17:30 Uhr.