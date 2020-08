Zweite Corona Welle nur Fake?

Sicherlich, den wir sind immer noch in der ersten Welle.

Das alles nur Fake ist, meinten gut 20000 Demonstranten in Berlin.

Sie taten lautstark und ohne

Maske ihre Meinung kund.

Auf Aufforderung der Polizei die Versammlung zu beenden,



Skandierten Sie wir bleiben hier.

Am Ende des Tages gab es 18 verletzte Polizeibeamte.



Zu dieser Panikmache besteht noch kein Grund, wenn man den Zahlen der Europäischen Behörde für Seuchenbekämpfung (ECDC) vertraut. Danach steigen die Zahlen in Europa insgesamt an, aber nur in etwa einem Dutzend von lokalen Infektionsherden, die sich lokalisieren lassen. Aufgabe der Politik und der Gesundheitssysteme ist es, diese Infektionsherde zu isolieren und die Infektionsketten zu unterbrechen, die von dort ausgehen.

Trotz allem sollte jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten

und nicht auf Demos gehen, ohne Schutzmaßnahmen.

Das ist genauso unvernünftig wie die Partys am Ballermann.

Solche Versammlungen müssen konsequent aufgelöst werden,

wenn sich Teilnehmer nicht an die Regeln halten.

Ordnungsbehörden sollten stärker auf detaillierte Hygienekonzepte bei Demonstrationsgenehmigungen drängen und diese auch überwachen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert, die Sicherheitsbedingungen der Demonstrationen streng einzuhalten und zu kontrollieren. Dazu zählen Masken und Abstandsgebote. Es sollten so Lauterbach dreistellige Bußgelder angekündigt

und verhängt werden für Zuwiderhandlungen.