Zunächst etwas positives.

In Deutschland wurden stand heute 3200 Menschen

als von Corona geheilt erklärt.

Donald Trump lässt mit Medikamenten experimentiert die schon gegen

Ebola, HIV und Malaria eingesetzt wurden.

Er stützt sich hierbei auf Ergebnisse aus China.

Die Chinesische Regierung hatte in der Provinz Guangdong im Kampf

gegen die Corona Viren diese Mittel getestet.

Dabei hatten sie mit Resochin von Bayer gute Ergebnisse erzielt.

Daher wurde Resochin von der Chinesischen Behörde

in den Katalog möglicherweise hilfreicher Mittel aufgenommen.

Bereits 2003 zeigte Resochin gegen SARS gute Effekte.

Daher konnte der Pharmakonzern Bayer eine Anfrage von China erfüllen.

Innerhalb von 4 Tagen wurden China 300000 Tabletten kostenlos geliefert.

Aus diesem Grunde soll jetzt auch die USA

eine größere Spende von Bayer erhalten.

Diese erwähnten Medikamente habe nur ein Problem,

sie sind von den Gesundheitsbehörden nicht für die

Behandlung bei Corona zugelassen.

Ich selber hatte Resochin schon mal den 80 er genommen.

Das hatte dann 80 DM gekostet.

Sicher die günstigere Variante der 3 Mittel.

Das will Donald Trump aber persönlich schnell in die Wege leiten.

Laut jüngsten Studienergebnissen könnte der Wirkstoff Chloroquin

gegen das Coronavirus wirken.

Nun will US-Präsident Donald Trump auf diesen Stoff

im Kampf gegen das Virus zurückgreifen:

Er könne in Kombination mit dem Antibiotikum Azithromycin

"einer der größten Durchbrüche der Geschichte der Medizin sein", sagte Trump.

Die Kombination solle "SOFORT" eingesetzt werden, twitterte er.

"Was haben wir zu verlieren". sagte er über Twitter.

Die USA hat jetzt auch ein großes Corona Problem.

Die Fallzahlen steigen täglich wie bei uns, nur viel höher.

Kalifornien hat jetzt auch schon eine Ausgangssperre verhängt.

Trotzdem will die USA die Betriebe wieder öffnen.

Sicher der falsche Weg.

Wir können nur abwarten und Abstandhalten.

#WirbleibenzuHause