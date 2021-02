Trotz Stundenreduzierung bei der Betreuung hat die Stadt Essen angekündigt, ab März wieder die vollen Kitagebühren von Eltern einzuziehen. Dies kommentiert

Julia Jankovic, sozial- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Essen: „Trotz reduzierter Betreuungszeit werden wieder die vollen Gebühren fällig – das ist alles andere als gerecht. Aus unserer Sicht müssen die Gebühren mindestens anteilig erstattet werden.“

Einer Aufforderung des Städtetages, die bisherige Erstattungsregelung für die gesamte Dauer des Lockdowns fortzusetzen, ist das Land NRW nicht nachgekommen. „Wie so oft im letzten Jahr überlässt die Landesregierung die Kommunen wieder sich selbst. Auch viele Familien leiden unter den finanziellen Folgen der Pandemie, insbesondere die mittelständischen Familien werden hier zusätzlich und ungerecht finanziell benachteiligt. Das Angebot wird gekürzt und trotzdem soll die Leistung voll bezahlt werden. Mit so einer Ansage lässt man viele Familien im Regen stehen.“ Da wolle die SPD-Fraktion im Stadtrat nicht einfach tatenlos zusehen, so Jankovic weiter: „Wir werden für den kommenden Jugendhilfeausschuss beantragen, dass die Verwaltung mindestens die anteilige Gebührenerstattung ermöglicht. Immerhin fehlen ganze zehn Stunden Betreuung. Auch die vollständige Erstattung der Kita- und OGS-Gebühren für Februar wollen wir anstoßen. Die SPD will niemanden im Regen stehen lassen.“