Essen – Am Abend des 10. Dezember 2019 versammelten sich zahlreiche Mitglieder der sehr guten Partei Die PARTEI im Ground-Zero in Essen- „Fronthausen“. Der Kreisverband Essen hatte an diesem Abend eine wichtige Mission: KandidatX aufstellen.

Mit sagenhaften 30 Stimmberechtigten wurde diese Mission auch erfolgreich absolviert. Es konnten alle 41 Essener Wahlkreise mit den fähigsten, attraktivsten und motiviertesten Politikbetreibenden besetzt werden, die die Stadt Essen zu bieten hat.

Wahlziel: 100%+X. In den kommenden Monaten wird auf den mitgliederstarken KV Essen eine turbulente und fordernde Planungsphase, gefolgt von einem noch turbulenteren und fordernderen Wahlkampf zukommen. Ziel ist es, getreu der Linie der Partei Die PARTEI, einen Wahlsieg mit 100% + X einzufahren.

Die PARTEI Essen kündigt schon jetzt den schmierigsten, schmutzigsten und populistischten Wahlkampf aller Zeiten an.

Alle Beteiligten sind guter Dinge, dass auch diesmal das beste Wahlergebnis seit Kriegsende erreicht wird. Die PARTEI hat in Essen bereits vor 5 Jahren die Macht an sich gerissen und einen Sitz im Stadtrat errungen. Dieses Jahr streben wir nicht weniger als alle Sitze im Stadtrat an. Die anderen Parteien seien an dieser Stelle dazu aufgefordert, jegliche Kandidaturen zu überdenken und einfach kampflos aufzugeben.

Wichtige Information: Der Wahlsieg wird am Wahltag (13.09.2020) auch in einem Essener Etablissement, dem Anyway in „Fronthausen“, gebührend gefeiert. Los geht es pünktlich um 17:30 Uhr.

In diesem Sinne: Glück Auf vom PARTEI Fotograf und Förderturm Herausgeber

Falk „The Limeman“ Lindemann