Die Idee lässt die Gemüter hochkochen. Während die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen in der angedachten Sperrung der RÜ ein Schreckgespenst aus der Vergangenheit zu erkennen meint und kritisiert, dass der erzwungene Ausweichverkehr zu Lasten der Anwohner geht, finden die Gefallen an dem Vorschlag der Verwaltung.

Der sieht vor, die Rüttenscheider Straße zwischen Martinstraße und Rüttenscheider Stern für den Autoverkehr zu sperren. Durchgangsverkehr soll in erster Linie über die Alfredstraße geleitet werden.

Schon in den 1990er Jahren gescheitert

„Wieder einmal gerät die Rüttenscheider Straße ins Visier der Verkehrsumerzieher in unserer Stadt“, findet Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Dabei ist die Debatte deutlich älter als alle Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in Essen.“ Die Liberalen erinnern an die gescheiterte Sperrung in den 1990er Jahren. „Das Reallabor auf der Alfredstraße mit der Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h ist gerade gestartet, da möchten Einzelne in der Stadtverwaltung weiteren Verkehr dorthin dirigieren. Von den Auswirkungen auf die Nebenstraßen der Rü ganz zu schweigen. Eine funktionierende Gastronomie- und Einkaufsstraße in Essen darf nicht zur Spielwiese für ideologisierte Verkehrspolitik werden, wir haben nämlich nicht mehr viele davon“, so Schöneweiß.

25 Prozent weniger Autoverkehr

Die Ratsfraktion DIE LINKE unterstützt das Vorhaben der Verwaltung. Damit könnte laut Berechnungen der Experten dort der Autoverkehr auf der Rü um mindestens 25 Prozent gesenkt werden. Allein dadurch würde sich die Sicherheit für die Fahrradfahrenden verbessern.

„Wir könnten uns durchaus auch vorstellen, aus der Rüttenscheider Straße eine Einbahnstraße zu machen,“ so Ratsmitglied Wolfgang Freye, für DIE LINKE im Planungsausschuss. „Eine solche Lösung würde den Verkehr insgesamt entlasten und mehr Platz für einen reibungslosen Fahrradverkehr auf der Fahrbahn schaffen."

Erfahrungen in anderen Städten zerstreuen Bedenken des Handels

Eine Einbahnstraßenregelung wäre auch nicht so leicht zu umgehen, wie das jetzt geplante Verbot des Geradeausfahrens zwischen Rüttenscheider Stern und Martinstrasse. "Aber die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung wird immerhin einige Verbesserungen für das Fahrrad als Verkehrsmittel bringen, und das ist ja auch das Ziel bei der Einrichtung von Fahrradstraßen. “

Die Behauptung der IGR und des Einzelhandelsverbandes, ein verringerter Autoverkehr wäre nachteilig für den Einzelhandel, ist aus Sicht der Ratsfraktion DIE LINKE nicht belegt. "Erfahrungen aus anderen Städten, die den Autoverkehr zum Teil viel drastischer eingeschränkt haben, zeigen, dass der Einzelhandel von weniger Autoverkehr oft deutlich profitiert, weil sich die Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer verbessert", ist sich Freye sicher. Umfragen hätten ergeben, dass die Verkehrssituation auf der Rüttenscheider Straße von vielen als dringend verbesserungswürdig eingestuft wird.

Neuordnung des Verkehrs dringend notwendig

„Die Konkurrenz von Fahrrad und Fußgängern auf den Bürgersteigen der Rüttenscheider Straße ist so mehr als unglücklich. Deswegen brauchen wir dort eine Neuordnung des Verkehrs. Für uns ist dabei nicht nachvollziehbar, wieso die Zukunft der Geschäfte an der Rüttenscheider Straße am Autoverkehr in beiden Richtungen hängen soll. Gerade die eher kleinen Geschäfte leben vom Flair und den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtteils, das sich durch einen entlasteten Autoverkehr und mehr Fahrradverkehr sogar verbessern kann“, so Wolfgang Freye abschließend.