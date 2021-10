Im letzten Jahr, haben die Grünen erklärt, warum eine Geschwindigkeitsbegrenzung für eine große klimapolitische Maßnahme nötig ist.

Sie beziehen sich dabei auf eine Berechnung des Umweltbundesamtes.

Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h und einem gleichmässigen Verkehrsfluss ohne viele Bremsmanöver, könnte es eine Verringerung des CO2-Ausstosses um 2,2 Millionen Tonnen bewirken.

Das würde rund 5 Prozent der Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Autobahnen ausmachen.

Zitat der Grünen: «Wenn die Bundesregierung das Klimaschutzziel bis 2030 und eine Verringerung der CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 erreichen will, dann muss sie jede dafür nötige Maßnahme in Betracht ziehen.»

Rechnen kann man viel, aber stimmt das auch?

Wo hat man auf Autobahnen einen gleichmäßigen Verkehrsfluss? Wo kann man 130 Km/h fahren?

Das ist wie eine Berechnung im Vakuum und ohne Reibung, da gäbe es auch weniger Emissionen.

So hat auch die Automobilindustrie ihre Verbrauchswerte über Jahre schön gerechnet.

Was ist mit den LKW die nur 80 – 100 Km/h fahren dürfen, die Behindern den Verkehrsfluss.

Also runter von der Autobahn?

Was ist mit den Sonntagsfahrern?

All die jenigen die unsicher sind und nur mal ab und zu auf der Autobahn fahren?

Noch dazu dann mit Tempo 70 und nötigen dann wieder andere und LKW´s zum Überholen.

Also auch runter von der Autobahn?

Auch so kann man Emissionen vermeiden.

Tempolimit von 30 in der ganzen City?

Spritverbrauch dann von 13 Liter und man ist viel länger auf der Straße.

Bedeutet doch auch mehr Emissionen.

Wenn schon rechnen dann mit realen Verhältnissen.

Zumindest signalisieren die Grünen jetzt man könnte über das Tempolimit reden.

Mal abwarten was dabei noch rauskommen wird.

Fakt ist, einer muss anfangen, aber bringt das was, wenn Nord Korea munter Raketen abfeuert, oder auch jetzt drei Amerikanische Firmen, Privatpersonen für Minuten in den Weltraum schießen?