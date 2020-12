Der Inzidenzwert in den Niederlanden liegt bei über 330.

Auch die Niederländische Regierung verhängt jetzt einen Lockdown bis zum 19.01.2021.

Der Premier Rutte appellierte an seine Landsleute, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben.

Premier Mark Rutte wandte sich in einer Fernsehansprache aus seinem Büro direkt an die niederländische Bevölkerung.

Die Botschaft klar und unmissverständlich:

"Das Coronavirus greift noch schneller um sich, als wir gedacht haben. Und deshalb gehen die Niederlande nun für einen Zeitraum von auf jeden Fall fünf Wochen in den Lockdown. Die Niederlande machen dicht."



Vor allem der Einzelhandel wird wie in Deutschland geschlossen. Nur die Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Banken und Wochenmärkte dürften weiter öffnen. Alle Modeboutiquen, Baumärkte, Kaufhäuser, Möbelgeschäfte, Gartencenter, Elektroläden usw. müssen schließen.

Die Zahl der Kontakte soll auf ein Minimum beschränkt werden.

Haushalte dürfen daher bis zum 19. Januar nur noch zwei Gäste pro Tag empfangen. An den Weihnachtsfeiertagen sind drei Gäste erlaubt.



Die Niederländer gehen dabei den deutschen Weg mit.

Der OB von Eindhoven erklärte, man schütze sich so auch vor den deutschen Besuchern, die sonst zum Einkaufen in die Niederlande kommen würden.

Aber man hat nichts gegen die Deutschen, aber zur Zeit möchte man einfach nicht alle zusätzlich im Land haben.

Zu verstehen ist das.

Zur Zeit nutzten einige Deutsche die Fitnessstudios in den Niederlanden, da diese dort noch geöffnet waren.