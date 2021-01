„Kreis lenkt ein - Jobcenter zieht Berufung zu Wohnkosten vor Landessozialgericht zurück“ meldete die hna am 15.01.2021 unter Berufung auf ein Schreiben des Jobcenter Werra-Meißner an das Hessische Landessozialgericht in dem Verfahren L 6 AS 276/18.

„Die von 2014 bis 2017 im Werra-Meißner-Kreis angewendeten Angemessenheitsgrenzen für die Wohnkosten von Sozialhilfeempfängern dürfen nicht mehr nachgebessert werden. Diese Entscheidung des Sozialgerichts Kassel vom November 2020 hat möglicherweise Auswirkungen auf andere Wohngeldverfahren.“

Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA)

Geklagt hat eine heute 55-jährige Klägerin aus Eschwege, der die Unterkunftskosten von 374,72 € um monatlich mehr als 100,00 € auf 274,56 € gekürzt worden waren.

In einer Erstinstanzlichen Entscheidung hatte das Sozialgericht Kassel bereits 2018 hatte das Jobcenter im Werra-Meißner-Kreis zur Zahlung von monatlich 343,20 Euro verurteilt – und die Entscheidung damit begründet, dass das A+K-Konzept unzureichend sei.

Das Jobcenter hatte hiergegen aber die Berufung eingelegt.

Kosten der Unterkunft gehören zum soziokulturellen Existenzminimum

„Der elementare Lebensbedarf eines Menschen kann grundsätzlich nur in dem Augenblick befriedigt werden, in dem er entsteht. Dieses "Gegenwärtigkeitsprinzip" ist als Teil des Bedarfsdeckungsgrundsatzes für die Sozialhilfe allgemein anerkannt.

Dies gilt ganz besonders, wenn es um die Wahrung der Würde des Menschen geht. Eine Verletzung dieser grundgesetzlichen Gewährleistung, auch wenn sie nur möglich erscheint oder nur zeitweilig andauert, haben die Gerichte zu verhindern.“

Bundesverfassungsgericht, 1 BVR 569/05, 12.05.2005

Streitig waren Leistungen für die Kosten der Unterkunft, die das Jobcenter wegen eines Gutachtens der Firma Analyse und Konzepte aus März 2014 gekürzt bewilligt hatte.