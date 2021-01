Option Ausgangsbeschränkung

Es geht mit den Infektionszahlen einfach nicht nach unten.

Die jetzt seit 10 Wochen laufenden Maßnahmen zeigen keine Wirkung.

Jetzt Plant man schon weiter.



Man erwägt den Lockdown abermals zu verlängern und zu verschärfen.

Optional soll jetzt eine Ausgangssperre die in manchen Städten schon greift Bundesweit eingeführt werden.

Auch in Urlaubsplanungen sollen wir uns noch in Geduld üben. Der Osterurlaub wird wie im letzten Jahr noch nicht möglich sein, so die Einschätzungen. Frühsten für Pfingsten könnte man wieder planen.



Bereits Dienstag hatte Angela Merkel ihre Ansicht bekräftigt, dass die Deutschen womöglich noch wochenlang mit großen Härten in der Pandemie rechnen müssen. Dann am Mittwoch sagte sie ich gehe davon aus, dass die kommenden Wochen und Monate wohl die schwierigsten in der Pandemie sein werden.



Sachsen hat den bestehenden Lockdown bereits bis zum 7. Februar verlängert.

Ministerpräsident Armin Laschet machte deutlich, es wäre möglich, dass der



aktuelle Lockdown bis Ostern fortgesetzt wird. „Die Lage ist sehr ernst. Es wäre falsch, jetzt etwas auszuschließen“.

In der heutigen Pressekonferenz des RKI sprach Lothar Wieler von strengere Ausgangsbeschränkungen. Der aktuelle Lockdown sei nicht so effektiv wie der letzte im Frühjahr. Das Leben in Deutschland ist seiner Meinung nach momentan noch zu normal. Es wäre kein vollständiger Lockdown.

In allen Bereichen gibt es noch „Luft nach oben“.

Es könne sein, dass sich die Mutationen aus Großbritannien und Südafrika auch hier in Deutschland durchsetzt. Dann besteht die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert.

Noch gibt es kein Licht am Ende des Tunnels.

Am 25 Januar werden wir es erfahren.