Mit jetzt neuen 230 Corona Erkrankungen in China Reagiert man sofort.

Ein großer Corona-Ausbruch seit Monaten, nahe der Hauptstadt Peking.

Wohngebiete wurden sofort abgeriegelt, die Behörden riefen den "Kriegszustand" aus.

In der Provinz Hebei stiegen in wenigen Tagen die Corona Fälle auf insgesamt auf den Wert von 230 Personen. Die Gesundheitskommission in der Provinz um die Hauptstadt Peking meldete 90 Erkrankungen und 144 Infektionen. Es wird damit gerechnet, dass die Zahlen schnell weiter steigen.

Die Transportverbindungen nach Peking wurde unterbrochen. Der Bahnhof geschlossen, Flüge und Busverbindungen gestrichen.

Das schon bei 230 neuen Fällen. China hat aus den Fehlern gelernt und wir streiten uns um 15 Km Bewegungsradius.