Corona Zwangstest noch Fehler im System

Mallorca geht unter

Ganz Spanien wieder ein Risikogebiet!

Ganz Spanien nein, die Kanaren sind ausgenommen.

Aber die Balearen besonders Mallorca das 16 Bundesland der Deutschen und auch Lieblingsinsel der Briten gehört dazu.



Die Region um Palma hat mehr Corona Neuinfektionen als gesamt Deutschland!

Aber im Süden von Mallorca gibt es praktische keine Infektionen.

Warum wird dann die ganze Insel gesperrt.

In Deutschland sperrt man doch auch nur den betroffenen Bereich.

Die lokale Regierung reagiert auf die Infektionszahlen und verbietet das Nachtleben und das Rauchen in der Öffentlichkeit.

Deutsche Reiseunternehmen bringen schon keine neuen Urlauber

mehr auf die Insel, andere Reisen vorzeitig wieder ab.

Ob das die meisten Gastronomen und die Hotels auf der Insel wirtschaftlich überleben?

Zweifel sind angebracht.

Auch die Zwangstests

für Urlaubsrückkehrer laufen

nicht so richtig.

In Bayer hat man den Test für Urlaubsrückkehrer jetzt zum Teil an eine private Firma übergeben.

Vom Flughafen Berlin Tegel, berichten Urlaubsrückkehrer aus Mallorca, dass die Corona Teststation erst nach längeren suchen gefunden wurde und diese dann auch geschlossen war.

Die Reisenden aus Mallorca verlassen dann den Flughafen ohne Test

und fahren mit dem Taxi oder Linienbus nach Hause.

Die Ansteckungsgefahr ist dann groß.

In Köln warteten Reisende gut 2 Stunden um den Test zu machen.

Andere vermieden das und fuhren nach Hause.

Nach den Vorgaben muss man innerhalb von drei Tagen nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet einen Corona Test machen.



Aber mal ehrlich, wer macht das?

Nicht alle Niedergelassene Ärzte machen den Test.

Hat man dann einen Arzt gefunden, wird der Test aber erst nach einer Überweisung durchgeführt.

Wer treibt diesen Aufwand?

Einfach Lösung für Flughäfen

die Teststationen müssen 24/7 geöffnet sein.

Niemand darf den Flughafen ohne durchgeführten Test verlassen.

Kontrolle über die Eingehaltene Quarantäne.

Das können die Kräfte des Ordnungsamtes doch mit übernehmen. Die sind doch sowieso unterwegs um Parksünder zu finden. Dann können sie doch in ihrem Streifenbereich auch Quarantänemaßnahmen überprüfen.