Zieht doch endlich an einem gemeinsamen Strang!

NRW Mut los wieder Sonderregeln für Ski Urlaub in Österreich

Deutschland macht die Ski Pisten dicht, nur mit der Anordnung die Lifte zu schließen.

Auch in Frankreich und Italien werden die Pisten geschlossen.

Nur die Pisten in Österreich und der Schweiz bleiben geöffnet.

Eine sehr große Einnahmequelle für die Länder.

Bayern reagiert und beschließt eine Quarantäne auch für Tagesurlauber, die nach Österreich einreisen, sollten die Appelle bei den Bürgern nicht angenommen werden.

Nun gibt es auch keine Lohnfortzahlung aus dem Infektionsschutzgesetz mehr.

Eine Schwerwiegende Maßnahme.

Nur Armin Laschet will wieder anders verfahren.

Keine Quarantäne für Ski Urlauber aus NRW die in Österreich Ski fahren.

Er beruft sich dabei auf einen Gerichtsbeschluss aus Münster. Danach musste ein Reisender der aus einem leichten Risikogebiet in ein hohes Risikogebiet (NRW) zurückkehrte nicht in die Quarantäne.

Aber in Österreich gibt es höhere Corona Fallzahlen als in NRW, also greift dieser Punkt nicht.

Für Europa waren die Ski Gebiete in Italien und Österreich die Treiber der Pandemie.

Mit der aufkommenden Diskussion über zu viele Gäste von max.10 Personen an Weihnachten, ist diese Endscheidung lächerlich.



Man setzt die ganz kleinen Erfolge der letzten Wochen wieder aufs Spiel.



Man kann nur Bayern folgen, auch weil man in NRW Mut los ist.

Am besten noch die Grenzen zu Österreich bis in den Januar schließen.