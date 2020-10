Heute aus der Pressekonferenz von Jens Span mit dem RKI

RKI: Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland macht mir große Sorgen

Verdoppelung auf 4.058 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich "sehr besorgt" über die stark gestiegenen Infektionszahlen. Es gebe in Berlin teilweise ein "sorgloses, ignorantes Verhalten" von Menschen, weshalb er nun auch die neuen Corona-Maßnahmen des Berliner Senats begrüßte. Insgesamt ist Deutschland bisher aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern doch noch gut durch die Pandemie gekommen. "Das Gesundheitssystem kann sehr gut damit umgehen." sagte Span.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft in nur 24 Stunden angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neue Corona-Infektionen dies teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Das ist ein Anstieg von 1200 Fällen mehr als am Mittwoch. Da wurde schon mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet. Einen höherer, als der nun gemeldete Wert, war zuletzt in der ersten Aprilwoche erreicht worden.

RKI-Präsident Wieler: “Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland macht mir große Sorgen”



Jetzt wir AHA um ein L (Lüften) erweitert und auch noch 3G hinzugefügt.

A – Abstand

H – Hygiene

A – Alltagsmasken

L – Lüften

G – Geschlossene Räume meiden

G – Gruppenbildung vermeiden

G – Gespräche in lebhafter Atmosphäre

{G - Gesundender Menschen Verstand?]



Neue AHA jetzt auch mit L + 3G

Langsam wird es Kompliziert mit den Abkürzungen.

Hört sich schon an wie ein Werbeslogan für gesunde Lebensmittel mit Handyanschluss.