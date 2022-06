Nun drosselt Russland doch die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um gut 40 Prozent.

Als Grund werden fehlende Teile für einen Gasverdichter angegeben, die durch die Firma Siemens nicht geliefert werden konnten. Diese Ersatzteile sollen dem Energiekonzern Gazprom fehlen.

Lüge, Drohung oder Tatsache?

Es kann natürlich durchaus sein, dass durch das Embargo die Teile nicht in Russland mehr verfügbar sind, aber diese Ankündigung wirft doch Zweifel auf.



Man spekuliert, dass Olaf Scholz in dieser Woche in die Ukraine fahren wird.

Nach seiner Ankündigung, schwere Waffen zu liefern, (wann auch immer), könnte diese Maßnahme aus Russland auch als versteckte Drohung gemeint sein.

„Ärgert uns nicht zu viel, sonst gibt es gar kein Gas mehr“.

Es bleibt abzuwarten, wie die Lage sich weiter entwickeln wird.