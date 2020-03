Die Mitglieder der SPD Holsterhausen wählten am 05.03.2020 auf einer sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand. Die Mitglieder des neuen Vorstands bilden den Charakter des Stadtteils Holsterhausen sehr gut wieder. Alle gewählten Vorstandsmitglieder erhielten von den Mitgliedern einen großen Vertrauensvorschuss mit herausragenden Wahlergebnissen, den es jetzt in den nächsten zwei Jahren einzulösen gilt. Die amtierende Bezirksvertreterin Karin Sidiropoulos kandidierte aus Altersgründen nicht mehr und hofft: „Ich setze meine Hoffnung vor allem auf die jüngeren Frauengenerationen, dass sie Verantwortung übernehmen und die Gesellschaft weiter nach vorne bringen.“ Verena Brinker und Sebastian Krause mussten aus beruflichen Gründen passen, bleiben an anderer Stelle aktiv am Ortsvereinsleben beteiligt.

Benno Justfelder wurde als Vorsitzender in seinem Amt einstimmig bestätigt. Ihn unterstützen wie in den beiden Vorjahren Jane Splett und Alexander Nolte als stellvertretende Vorsitzende. Thomas Wolters führt weiterhin die Kasse als Hauptkassierer unterstützt von Julia Jankovic als Stellvertreterin. Neuer Schriftführer ist der 21-jährige Maschinenbaustudent Mohammed Bunyadi. Stellvertreter bleibt Mathias Schmitt. Als Mitgliederbeauftragter kümmert sich weiterhin Steve Junkermann um unterschiedliche Belange der Genossinnen und Genossen im Ortsverein. Oliver Kann wird sich weiterhin um die digitale Kommunikation des Ortsvereins nach Innen und Außen kümmern. Fünf Beisitzer komplettieren den Ortsvereinsvorstand: Joyce Abebrese, Iris Dziura, Manfred Grolewski, Magdalena Neubaum und Margret Schulte, die unterschiedliche wichtige Themenbereiche für den Ortsverein bearbeiten werden.

Der wieder gewählte Vorsitzende Benno Justfelder sieht nach den Neuwahlen des Vorstands die SPD Holsterhausen gestärkt, „weil dieses Team sehr geerdet ist und sehr gut zur Aufbruchstimmung in Holsterhausen passt. Im Hinblick auf den anstehenden Wahlkampf, der sehr spannend werden wird, eine gute Voraussetzung für die Motivation und den Einsatzwillen der SPD-Mitglieder.“